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"العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة

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"العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة "العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة
خلال استعراض الفرص الاستثمارية أمام وفد من رجال الأعمال

قال أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، إن الأمانة بصدد تأسيس "شركة أمانة نجران".

جاء ذلك، خلال استعراضه عددًا من الفرص الاستثمارية أمام وفد مشترك من رجال وسيدات الأعمال منطقتي مكة المكرمة ونجران، يتقدمهم رئيس غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، في قاعة الغرفة التجارية.

وأضاف أمين نجران، المهندس عيد العتيبي، أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمنطقة نجران، عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأكد "العتيبي" أن شركة الأمانة سوف تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات ومواكبة رؤية المملكة الطموحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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