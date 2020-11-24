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وأمس، اندلع حريق نشب في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وذكر المصدر لقناة "العربية" أن الوزارة تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي، موضحا أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف أنه "ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية في الاعتداء على محطة توزيع لأرامكو".

وأوضح التحالف أن الأدلة أثبتت تورط النظام الإيراني في هجمات الحوثيين الإرهابية على المنشآت النفطية.

وقال التحالف: "إيران زودت الميليشيات الحوثية بأسلحة نوعية من طراز كروز ومسيرات مفخخة. نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

ومن بين أبرز 5 معلومات عن الصهريج الذي جرى استهدافه أنه مخصص لوقود الديزل، ويسع ما يقرب من 500 ألف برميل.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، قصف محطة لتوزيع النفط في المملكة العربية السعودية، بصاروخ مجنح.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع "قدس 2"، والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".