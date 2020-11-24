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السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

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السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الاستقرار في المنطقة

السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أدانت السودان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.
وأعربت الخارجية السودانية فى بيان اليوم، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.
وعبرت السودان عن ثقتها في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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