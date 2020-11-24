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الخارجية الاردنية تدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية

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الخارجية الاردنية تدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية الخارجية الاردنية تدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية

جى بي سي نيوز :-  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أن هذه النشاطات الاستيطانية مرفوضة ومدانة خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
 

جي بي سي نيوز

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