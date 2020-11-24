أسواق عبدالله العثيم تفتتح الفرع 248 على مستوى المملكة

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على مساحة 723 مترًا مربعًا.. ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات

دشن الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، اليوم، أحدث فروع الشركة بحي النهضة بمدينة الخرج، والذي يحمل الرقم 248 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأكد "العثيم" على أن الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكافة عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وأضاف أن اختيار مدينة الخرج من قبل الشركة لافتتاح الفرع الجديد نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، وتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق بأعلى جودة وأقل الأسعار، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق من حيث التنوع في المنتجات والأصناف المعروضة وجودتها والأسعار التي تناسب شرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يقام على مساحة (723) مترًا مربعًا ويقع في حي النهضة على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيخدم نطاقاً واسعاً من أبناء وزوار محافظة الخرج، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم