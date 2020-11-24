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"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
كورونا في 5 دول.. المكسيك تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة و586 وفاة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 07:58 صباحاً
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DMC
DMC
8 الصبح - "نصائح 8 الصبح"..تمارين رياضية في المنزل تساعد على زيادة معدل "الحرق"
DMC
DMC
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:38 صباحاً
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