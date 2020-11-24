أخبار عاجلة

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض -
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن -
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع -
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك -
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام" -
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم -
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض -
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي -
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها -
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر"

Print
447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر" 447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر"
دورة تدريبية عرّفتهم بمفهومها وأنواعها وسبل الحذر منها وأثرها وطرق إدارتها

447 من منسوبي ومنسوبات

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في أكاديمية السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة المخاطر"، وحضرها (447) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الرئاسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة عرّفت المشاركين بمفهوم المخاطر، وأنواعها، وسبل الحذر منها، وإحصاءاتها، وأثرها، وطرق إدارتها، وعملياتها، واستعرضت سجل المخاطر، وقدّمها المدرب المهندس حسين بن بركات السويهري.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

شبكة عيون الإخبارية