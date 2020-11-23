"بايدن" يعلن 6 ترشيحات لمناصب عليا في إدارته

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بينها "بلينكن" للخارجية و"هاينز" للاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الاثنين)، ستة ترشيحات لمناصب عليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، منها توني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

ورشح "بايدن" وزير الخارجية الأسبق جون كيري ممثلاً خاصًا لشؤون المناخ، فيما سيكون أليخاندرو مايوركاس، في حال تثبيته، أول أمريكي من أصول لاتينية في منصب وزير الأمن الداخلي، وفقًا لـ "فرانس 24".

كما رشح "بايدن"، أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية، وجاك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة.

وشغل "بلينكن" (58 عامًا) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.