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القبض على 6 اشخاص من اخطر المطلوبين على مستوى الاردن

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القبض على 6 اشخاص من اخطر المطلوبين على مستوى الاردن القبض على 6 اشخاص من اخطر المطلوبين على مستوى الاردن

جى بي سي نيوز :- انهت قوة امنية خاصة من مديرية الامن العام قبل قليل مداهمة نوعية، نُفذت على احدى المزارع جنوب العاصمة، بعد ان تم وبالطرق الاستخبارية وجمع المعلومات التأكد من استخدامها من قبل ستة اشخاص من المطلوبين الخطرين ( من اخطر المطلوبين على مستوى المملكة ) وبحقهم عشرات الطلبات والقيود الجرمية والذين شكلوا عصابة اشرار ومارسوا نشاطهم الجرمي في فرض الاتاوات وترويع المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة وحمل السلاح واستخدامه،وتواروا عن الانظار بعد الحملة الامنية التي باشرتها مديرية الامن العام على فارضي الاتاوات ومروعي المواطنين .
وبعد ان تم تحديد المكان قامت مساء اليوم قوة امنية خاصة بمداهمة تلك المزرعة حيث حاول المطلوبون الفرار من المكان الا ان القوة الامنية تمكنت من التعامل معهم والقاء القبض عليهم جميعاً دون اية اصابات تذكر ، وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة وسيباشر التحقيق معهم لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة .
هذا وتؤكد مديرية الامن العام انها وبعد ان القت القبض على اخطر المطلوبين في قضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين وتهديدهم لن تتوقف عن حملاتها الامنية ضد تلك الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع وحياة المواطنين وممتلكاتهم ، ولن تسمح لاي كان وتحت اي ظرف كان بارتكاب او محاولة ارتكاب مثل تلك الجرائم وستتعامل معهم وفق الاصول القانونية التي تحمي المجتمع وافراده منهم.

جي بي سي نيوز

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