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مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون

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مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون
الفيروس أنهى حياة 16002 مريضاً

مستوى قاتم.. إصابات

حققت إندونيسيا اليوم الاثنين، مستوى قاتماً في حصيلة الإصابات، بتجاوز أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقترب فيه المستشفيات في الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان من القدرة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات بلغ حتى الآن502110 إصابة و16002 حالة وفاة، وهو أعلى رقم في جنوب شرق آسيا، بعد أن كافحت لاحتواء الانتشار منذ أول حالة لها في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لـ "رويترز".

ويرى خبراء الصحة العامة، أن النقص في الاختبار، وتتبع الاتصال، ومعدل الإيجابية المرتفع باستمرار يشير إلى أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وستظل القيود الاجتماعية الفضفاضة نسبياً سارية في العاصمة جاكرتا حتى 6 ديسمبر.

وسجلت إندونيسيا في المتوسط ما يقرب من 4000 حالة جديدة يومياً حتى الآن في نوفمبر، مع ارتفاع حاد في بعض المقاطعات يرهق المستشفيات في جزيرة جاوة الرئيسة.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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