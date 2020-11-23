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مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل

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مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل
تزامنًا مع اليوم العالمي.. ويبحث تأثيرات جائحة كورونا

مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل

ينظم مجلس شؤون الأسرة، ممثلاً في لجنة الطفولة، ملتقى الطفولة الأول، يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

ويبحث الملتقى تداعيات جائحة كورونا على الطفل، ودور الأسرة وقطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وجهودها تجاه الأزمة.

ويتيح إجراء حوارات ومناقشات تسهم في التوقف والتفكير في سبل تحسين تمتع الأطفال بالحماية والرعاية، وكل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، بما فيها توفر التعليم الجيّد والرعاية الصحية والحماية من جميع أشكال الضرر.

توعية الوالدين

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه خبراء ومختصون من الداخل والخارج إلى الاحتفال باليوم العالمي للطفل، من خلال توعية الوالدين والمهنيين المتعاملين مع الطفل بالمبادئ والمفاهيم المحورية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وربطها باحتياجات ومتطلبات الأطفال أثناء جائحة كورونا، بمشاركة وزارتي التعليم، والصحة، إلى جانب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتناول المتحدثون والخبراء بالبحث والنقاش على مدى يومين، ثلاثة محاور رئيسية تشمل مجالات الصحة والتقنية والتعليم، من خلال استعراض تسع أوراق عمل تركز جميعها على حياة الطفل، وصحته النفسية وتغذيته وسبل حمايته أثناء جائحة كورونا، إلى جانب أثر التقنيات الحديثة، والدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بُعد.

فعاليات الملتقى

ويتناول الملتقى، في اليوم الأول، تحت عنوان: "صحة وسلامة الطفل وجائحة كورونا" ثلاث أوراق عمل عن صحة الأطفال النفسية والاجتماعية المصاحبة لجائحة كورونا، وتغذية الطفل وصحته الجسدية والعقلية أثناء وبعد الحجر المنزلي، إلى جانب آليات وسبل حماية الطفل من العنف والإيذاء أثناء فترة جائحة كورونا والتداعيات المترتبة على حياته بعدها.


ويأتي المحور الثاني، بعنوان: "أطفالنا والتقنية فرصة أم تحدي؟"، ليلقي الضوء على التطبيقات والأجهزة التقنية الذكية في حياة الطفل، والفرص والتحديات التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقف جميع الأنشطة الاجتماعية خارج البيت أثناء تفشي جائحة كورونا، إلى جانب الأمن السيبراني والتنمر الإلكتروني.

ويختتم الملتقى، أعماله بتناول ثلاث أوراق عمل مؤثرة على الأطفال، تحت عنوان: "أطفالنا والتعليم عن بُعد"، تركز الأولى على دور الأسرة في دعم تعلم الطفل أثناء فترة جائحة كورونا، فيما تبحث الثانية الدروس المستفادة من تجربة التعلُم عن بُعد، وأفضل الممارسات بشأنه، إضافة إلى ورقة حول التحديات التعليمية المصاحبة للجائحة.مجلس شؤون الأسرة ملتقى الطفولة الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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