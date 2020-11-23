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"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي

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"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي "الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي
أكد أن الجميع عملوا كخلية نحل وبروح الفريق الواحد

نوّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بالنجاح الذي تحقق في التغطية الإعلامية الرسمية لوقائع قمة العشرين الافتراضية في دورتها الخامسة عشرة عبر الناقل الرسمي الوطني الذي نقل وقائعها بكل نجاح للعالم، مقدماً شكره لزملائه في الهيئة الذين وصفهم بالفريق الواحد كخلية النحل.

جاء ذلك في تغريدة شكر قدّمها عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، قال فيها: "كل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين عملوا كخلية نحل لتحقيق تغطية تلفزيونية وإذاعية محترفة".

وأضاف: "وكذلك نجاحهم المميز كناقل رسمي لفعاليات قمة العشرين بالسعودية وبثها لأنحاء العالم".‏

وأكد "الحارثي" أن السعوديين يثبتون دائماً قدرتهم على صنع الفرق، مختتماً تغريدته قائلاً: "بالفعل يحق للوطن أن يزهو بأبنائه".رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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