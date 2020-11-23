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رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

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فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح
وسط دهشة جمهور الحديقة

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

في لقطة رائعة غادرت غوريلا ضخمة منزلها في حديقة حيوانات بأستراليا، وهبطت منحدراً صغيراً، واقتربت من طائر صغير مصاب، وجلست على الأرض، وراحت تهدهد الطائر وتواسيه، وسط دهشة جمهور الحديقة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم 17 نوفمبر في حديقة الحيوانات بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وسجلتها كاميرا أحد زوار الحديقة.

وفي الفيديو الرائع، تظهر الغوريلا الكبيرة وهي تغادر منزلها وتهبط عبر المنحدر نحو الطائر المصاب الذي يرقد على العشب، وفي اللحظة التالية تنحني الغوريلا وتضع رأسها على الأرض وهي تنظر إلى الطائر الصغير، بعد ثوان قليلة، تمسك الغوريلا بالطائر بلطف ورقة شديدين، وهي حريصة على ألا تدهسه أو تؤذيه، ويبدأ الطائر في تحريك جناحيه محاولا الطيران، وهنا تحاول الغوريلا دفع الطائر إلى الأمام بهدوء لمساعدته على الطيران.

وفي النهاية، شعرت الغوريلا بفشل محاولتها لمساعدة الطائر، فتوقفت وغادرت المكان عائدة إلى منزلها أعلى التل.

ونقلت الصحيفة عن المرأة التي التقطت الفيديو، قولها: "أدهشنا جميعا أن يتعامل حيوان ضخم كالغوريلا بكل هذا اللطف والرقة مع الطائر الصغير، لقد حاولت مساعدته على الطيران، وعندما لم تستطع غادرت دون أن تؤذيه".

وقالت الصحيفة: يعتقد أن الطائر ربما اصطدم بالجدار الزجاجي في الحديقة، وأصاب نفسه. أستراليا غوريلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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