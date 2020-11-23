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"الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لصحة الرجل

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"الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لصحة الرجل "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لصحة الرجل
نشرت إنفوجرافيك تعريفياً عن تضخم البروستاتا

نشرت "وزارة الصحة"، عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك تعريفياً حول تضخم البروستاتا، وأسباب الإصابة به التي قد تكون نتيجة التغيرات الهرمونية عند التقدم في العمر، وأكثر من يصاب به الرجال فوق عمر 50 سنة.

وعرّفت "الصحة" تضخم البروستاتا، بأنه حالة طبية شائعة، تظهر مع تقدم الرجال في العمر، وتنتج من تضخم غدة البروستاتا، لافتةً إلى أن عوامل الخطورة تكمن بسبب التقدم في العمر والتاريخ العائلي، والإصابة بداء السكري أو مرض القلب أو السمنة.

ونصحت "الصحة"، بأهمية إجراء فحوص صحية منتظمة "مثل ضغط الدم، ومستويات سكر الدم، وفحوص البروستاتا"، للكشف عن أي مشكلات مبكراً والبقاء بصحة جيدة.

يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لصحة الرجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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