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النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا"

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أسعار النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا" النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح "كورونا"
مع ترقب اجتماعات أوبك+ لبحث خيار تمديد التخفيضات

أسعار النفط تواصل مكاسبها مدفوعة بآمال لقاح

ارتفعت النفط 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافيًا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا؛ ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش؛ بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولارًا للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية: "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير اليوم الاثنين: إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طوّرته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالًا بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًّا من 7.7 مليون برميل يوميًّا من يناير لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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