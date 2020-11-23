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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 01:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بتوقيت مصر : كيف حافظ الاقتصاد المصري على قوته في ظل أزمة كورونا ؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 23 نوفمبر 2020 11:35 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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