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أمن الطرق يضبط 20 شخصًا و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي

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أمن الطرق يضبط 20 شخصًا و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي أمن الطرق يضبط 20 شخصًا و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي
مُعَدّة لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي في إطار حملة الداخلية

أمن الطرق يضبط 20 شخصًا و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق: (الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة)، تمكنت من ضبط (14) مواطنًا و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية، وآخر من الجنسية البنجلادشية ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، وعدد 20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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