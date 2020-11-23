السديس يدشّن العربات الخاصة لتوزيع عبوات زمزم بالمسجد الحرام

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شدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع العبوات

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام.

وأكّد دور إدارة سقيا زمزم في متابعة طرق إيصال وتوزيع ماء زمزم على قاصدي بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، مشدّداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع العبوات.

وعبّر السديس؛ عن شكره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من نقلة نوعية في تطوير الأداء.