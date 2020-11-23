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"الآخر في الرواية ".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء"

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مشاركة في محاضرة يقدّمها "النعمي" ويديرها "البدر" عبر تطبيق "ZOOM"

ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية " من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.

يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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