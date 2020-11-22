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أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي

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بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين

أمير تبوك يشيد بـ

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.

وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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