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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 8588.17 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8588.17 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 8588.17 نقطة
بتداولات قيمتها 13 مليار ريال.. 452 مليون سهم تقاسمتها 517 ألف صفقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8588.17 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8588.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 452 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 517 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أبو معطي, باتك, أمانة للتأمين, أنابيب السعودية, عناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران, بحر العرب, شمس, أسيج, وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.40%.
فيما كانت أسهم شركات أنابيب, طباعة وتغليف، زين السعودية, نسيج, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, فيبكو, طباعة وتغليف, نسيج، وتهامة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 614.03 نقطة ليقفل عند مستوى 19.719.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 1286 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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