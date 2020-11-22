وزير التعليم: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان

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قال في إحاطة على هامش القمة: لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات أثناء الأزمة

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، موضحاً أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.

وأضاف الوزير اليوم في إحاطة إعلامية حول استمرارية التعليم في أوقات الأزمات على هامش أعمال قمة العشرين: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، ولم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا، ونقلنا التعليم أثناء الأزمة ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.

وتابع "آل الشيخ": خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بُعد و6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الإلكتروني لاستمرار التعليم.

وقال: هناك تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة، والأمر أصبح أكثر سهولة؛ بسبب البنية التي تم إيجادها.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ