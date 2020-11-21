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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله

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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر "تويتر"، إن "قوات جيش الدفاع أسقطت قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها من دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة".

وأضاف أدرعي أن "القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبقى في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل".

وكانت مناطق جنوب لبنان شهدت منذ صباح اليوم الثلاثاء، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نفذ غارات وهمية وألقى بالونات حرارية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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