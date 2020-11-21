أخبار عاجلة

"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت" -
"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" -
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي -
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ما يقوله المرشحون يتغير بالمنصب".. هكذا توقع "الجبير" علاقة بـ"بايدن"

Print
"ما يقوله المرشحون يتغير بالمنصب".. هكذا توقع "الجبير" علاقة السعودية بـ"بايدن" "ما يقوله المرشحون يتغير بالمنصب".. هكذا توقع "الجبير" علاقة بـ"بايدن"
قال لـ"c.n.n": بين المملكة وأمريكا مصالح ضخمة.. " ونفط ومحاربة إرهاب"

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية مع الإدارة الجديدة، مؤكداً أن " تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين".

وأضاف "الجبير"، في مقابلة مع "سي إن إن" الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة؛ حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاماً ثم نائباً للرئيس السابق"، متوقعاً عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأكد وزير الدولة أن "ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب"، مشيراً إلى أن "السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله".

كما أضاف "الجبير" أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مضيفاً أن "السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

الاقتصاد التركي يواصل النزيف.. انخفاض كبير بالسياح وهبوط مستمر لليرة

الاقتصاد التركي يواصل النزيف.. انخفاض كبير بالسياح وهبوط مستمر لليرة

نشرة الأخبار - البيان الختامي لقمة العشرين يرصد 11 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي

نشرة الأخبار - البيان الختامي لقمة العشرين يرصد 11 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية