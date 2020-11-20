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أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي

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"الحميدي": نهدف لتعزيز البُعد الإنساني وخدمة مختلف الفئات

أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي

تزامنًا مع يوم 20 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للطفل، شاركت أمانة منطقة عسير الأطفال بيومهم العالمي من خلال إضاءة عدد من الحصون والقرى التراثية في المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة منطقة عسير عملت على تنظيم مثل هذه الاحتفالية المعبِّرة مشاركةً منها للأطفال في يومهم العالمي. مبينًا في السياق ذاته أن الأمانة تعمل على تعزيز البُعد الإنساني للمدينة، وخدمة سكانها من مختلف الفئات؛ إذ أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعّال.

وأشار إلى قدرة الأمانة على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، خاصة في ظل وجود هذه القرى والحدائق والساحات والحصون التراثية.

وأوضح أن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية، مع الحرص على إبراز مستوى الوعي بحقوق الطفل، والاهتمام بتوفير بيئة مثالية له.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في كل عام، وتحديدًا في تاريخ 20 نوفمبر، باليوم العالمي للطفل، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ تنظم جميع البلدان يومًا عالميًّا للطفل، يُحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم أجمع.

أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي

عسير اليوم العالمي للطفل أمانة عسير يوم الطفل العالمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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