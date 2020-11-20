ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. وهذا سعر حقيبتها

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور إبراهيم:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بليزر أحمر كلاسيكي ونسقته مع شميز أبيض وبنطلون جينز بلو.

واعتمدت ياسمين سليبر بيج وحقيبة باللون البرتقالي، وشاركت جمهورها أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام من داخل طيارتها.

واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابي مع ترك خصلات شعرها منسدلة بإنسيابية، ووضعت مكياجا هادئا يميل إلى درجات اللون البني.

وظهرت ياسمين بهذه الحقيبة عدت مرات سابقة من البراند العالمية Hermes موديل بيركن وسعرها يصل إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.