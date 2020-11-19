أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها

Print
مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها

مكة.. إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة واستدعاء أصحابها

أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، وبمشاركة إدارة المجازر وإدارة الدعم والإسناد والجهات الأمنية، 60 حظيرة مخالفة في إطار جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة بنطاق بلدية العمرة، حيث تم إزالتها واستدعاء أصحابها لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأشار بأنه تم إزالة 60 حظيرة أغنام مخالفة، ورفع المخلّفات وتنظيف وتطهير نطاق المنطقة من الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، مؤكداً مراقبة كافة المواقع التي يمكن أن تستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، ومنع انتشار الظواهر السلبية.التشوه البصري أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن"

100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن"

محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها

محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها

شبكة عيون الإخبارية