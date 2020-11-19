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"الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد اليمنيين ضد المشروع الحوثي

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"الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد اليمنيين ضد المشروع الحوثي "الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد اليمنيين ضد المشروع الحوثي
أكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي في البلاد.

كما أكد الوزير الحضرمي، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومنع أي بذور لتوليد صراعات جديدة.

وأشار الحضرمي خلال لقائه في مدينة الرياض اليوم، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بكل إيجابية مع مبادرات المبعوث الأممي بما فيها مشروع الإعلان المشترك.

ودان الوزير اليمني، الهجمات المستمرة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب، وقال: إن تلك المحاولات تعكس حقيقة هذه المليشيا الإرهابية الرافضة للسلام، داعياً المجتمع الدولي إلى معرفة حقيقة الوضع في تلك المحافظة التي تؤي الآلاف من اليمنيين النازحين من الاضطهاد والعنف الحوثي.

ودعا - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية -، المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤولياته للضغط على ميليشيا الحوثي لإنهاء عرقلة معالجة خزان صافر كون الوضع لا يحتمل الانتظار، حسب قوله.

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم جهود المبعوث الأممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع الإعلان المشترك، معربين عن تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض ولإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن لما لذلك من انعكاس إيجابي على المسار السياسي العام في اليمن وكذلك على الوضع الاقتصادي في هذا البلد.اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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