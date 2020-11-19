بعد مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي:

نجحت لجنة المصالحات بفرشوط، اليوم الخميس، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الكوم الأحمر بفرشوط.

تعود أحداث القضية إلى 29 مايو 2020، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتي "موسى وعزام"، بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، لقي على إثرها زياد بركات، 12 عامًا حتفه قتيلًا، وأصيب 4 أشخاص بطلقات نارية.

وتمكنت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الشعبية، من الاتفاق على إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد 15 يومًا من الجريمة، إلا أن كورونا أجلت إتمام الصلح، والذي جرى اليوم بحضور القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين، وقدم أهل القاتل القودة لوالد المجني عليه، وإعلان إنهاء الخصومة الثأرية، وتقبل العزاء، وسط تكبير ومباركة الحضور.