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نيوزيلندا تسمح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي

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نيوزيلندا تسمح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي نيوزيلندا تسمح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي
"زينا علي" أول شرطية ترتديه لتشجيع النساء على الانضمام للشرطة

نيوزيلندا تسمح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي

ستصبح ضابطة الشرطة زينا علي، التي التحقت بالشرطة النيوزيلندية أخيرًا، أول شرطية ترتدي الحجاب بشكل رسمي في العمل وفقًا للإذاعة البريطانية الـ BBC .

وتفصيلاً، سمحت شرطة نيوزيلندا للمسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي بهدف تشجيع مزيد من النساء على الانضمام إلى جهاز الشرطة، وبالتالي ستصبح الضابطة زينا علي، التي التحقت بالشرطة أخيرًا أول شرطية ترتدي الحجاب بشكل رسمي في العمل في نيوزيلندا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الجهاز يسعى لإيجاد خدمة "تستوعب الجميع" وتعكس "التنوع الموجود في المجتمعات المحلية".

وتسمح أجهزة شرطة أخرى مثل شرطة العاصمة البريطانية، وشرطة اسكتلندا، بخيار الحجاب في الزي الرسمي.

وفي المملكة المتحدة، وافقت شرطة العاصمة لندن على حجاب يضاف إلى الزى الرسمي في عام 2006 بينما سمحت شرطة اسكتلندا بالأمر ذاته في عام 2016.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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