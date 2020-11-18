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"الراجحي": يوم البيعة كان بداية إنجازات عظيمة وتنمية مستدامة

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"الراجحي": يوم البيعة كان بداية إنجازات عظيمة وتنمية مستدامة "الراجحي": يوم البيعة كان بداية إنجازات عظيمة وتنمية مستدامة
أشار إلى أنها انعكست على الشعب السعودي بكل خير وسعادة ونماء

رفع رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله بمناسبة حلول ذكرى البيعة السادسة.

وقال الدكتور الراجحي في ذكرى البيعة السادسة: نستذكر مشروعات تطويرية في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية لتحقيق الريادة وفق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على نهضة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة وفق خطط بعيدة المدى تستهدف رفاهية المواطن.

وأضاف: يوم البيعة كان بداية لمزيد من الإنجازات العظيمة التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز وانعكست على الشعب السعودي بكل خير وسعادة ونماء بفضل المشروعات العظيمة والإنجازات والإصلاحات.

وأردف: في هذه المناسبة يحتفي الجميع بما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز طوال السنوات الست، ويفتخرون بإنجازاته العظيمة.

وختم الراجحي تصريحه سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم على بلادنا النعم والأمان، مجددًا البيعة لقائد الوطن السعودي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية صاحب الإنجازات والمواقف المشرفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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