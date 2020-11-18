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"مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين

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"مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين "مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين
تنطلق نسخته الثالثة في 28 من نوفمبر الحالي وسط ترقب من "الصقارين"

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الحالي، وسط ترقب كبير من قِبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.

وتكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقرًا، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقرًا في النسخة الأولى، و2350 صقرًا في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.

ويتضمن المهرجان مسابقتين؛ أولاهما الملواح (الدعو)، ويقطع فيها الصقر مسافة 400 متر، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، وأخراهما مسابقة مزاين الصقور، ويتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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