أخبار عاجلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين" -
أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز -
بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار -
شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة -
متحدث الصحة: لابد أن يكون أي لقاح آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية -
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور" -
رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها -
"مجموعة العشرين" تؤكد: قيود السفر مؤقتة.. وتسهيل تعافي السياحة أساسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي

Print
السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي
قال إن إعادة فتح منفذ عرعر تؤسس لدخول الاستثمارات لبلاده

السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي

قال قحطان طه خلف، السفير العراقي لدى السعودية، أمس الأربعاء: إن منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شريانًا رئيسيًّا، ويؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.

وتفصيلاً، ذكرت قناة "العربية" مساء أمس الأربعاء أن طه خلف أوضح أن العراق يعتز بـ"العلاقات مع الأشقاء، وأنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت في وقت سابق أمس افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عامًا على إغلاقه.

وأوضحت الهيئة أن وزير الداخلية عثمان الغانمي ناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور قيادات عراقية. ومثّل الجانب السعودي السفير السعودي عبد العزيز الشمري في العراق، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

يُذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي، وضمن نطاق محدود، لكنه أُغلق مجددًا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية