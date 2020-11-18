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المدارس الأهلية بجدة تحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين

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المدارس الأهلية بجدة تحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين المدارس الأهلية بجدة تحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين
المناسبة شهدت تفاعلاً كبيرًا من جميع أطياف المجتمع التعليمي

المدارس الأهلية بجدة تحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين

شاركت مدارس مكتب التعليم الأهلي بجدة بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم، وذلك بتصميم العديد من مقاطع الفيديو والصور المُعبّرة والتصاميم المتنوعة التي تناولت الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في النهضة التنموية والاقتصادية الكبيرة في مختلف المجالات الحيوية التي شهدتها المملكة العربية في عهده الميمون.

وأكدت مثل هذه المشاركات الوطنية على مشاعر الحب والولاء والوفاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والدور الريادي الكبير في بناء أجيال المستقبل وتعزيز قيم الانتماء للوطن ومكانته الكبيرة في نفوس أبنائه وبناته في هذا الوطن الغالي.

وقد شهدت هذه المناسبة العزيزة تفاعلاً كبيرًا من جميع أطياف المجتمع التعليمي وتنافسًا في بث روح المشاعر الجميلة من أبناء هذا الوطن تجاه قيادته الرشيدة التي تسعى لتحقيق رفاهية المواطن في شتى مجالات الحياة المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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