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العثور على رضيعة مُلقاة في مدخل عمارة سكنية بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

09:43 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

عثر عدد من الأهالي بالمجاورة 49 بالعاشر من رمضان في الشرقية، اليوم الأربعاء، على طفلة حديثة الولادة ملقاة على سلم عمارة، وبالعرض على النيابة قررت إيداعها بإحدى دور الرعاية بفاقوس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة مُلقاة على سلم عمارة سكنية بالمجاورة 49 بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الصغيرة بإحدى دور الرعاية بفاقوس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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