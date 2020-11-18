رئيس جامعة أم القرى يشيد بعهد خادم الحرمين الشريفين

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مهنئاً بمناسبة مرور السنة السادسة لمبايعته

رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور مَعدِّي بن محمد آل مذهب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة مرور السنة السادسة لمبايعته ملكاً على البلاد.

وتمنى لمقام خادم الحرمين الشريفين، دوام الصحة والعافية في ظل ما نشهده من تطور ونهضة شاملة ساهمت في خدمة زوار وعمار الحرمين، والمواطنين والمقيمين.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- أوفى بما يصبو إليه شعبه من أمن واستقرار ورخاء، وما يتطلعون إليه من نهضة تنموية، وفرص واعدة لتحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف أنه خلال هذا العهد الميمون تم تمكين المرأة السعودية من أداء دورها الوطني، وإعادة بناء مرتكزات الدولة وفق أسس ومعايير عصرية وحديثة، لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدهما الساحتان؛ الإقليمية والعالمية، عبر المضامين التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030م.

وتابع قائلا: "إن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله - وقراءته للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أهل المملكة لتقوم بالقمة العالمية الأهم والأكثر تأثيرا "قمة العشرين".

وأشار إلى أنه كان للدعم الذي أولاه للاستدامة التنموية خصوصاً للجوانب الصحية والتعليمية، جعلتنا نتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، ونثبت للعالم أننا نستطيع أن نتعايش مع كل الظروف والأزمات.

ودعا د. معدي آل مذهب، الله -عزَّ وجلَّ-، أن يحفظ قائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتهما الحكيمة.