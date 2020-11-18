"تحسين سعودة ومحتوى محلي".. "أرامكو" تمنح اتفاقيات طويلة الأجل لـ8 شركات

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قالت في بيان: لتطوير مشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز وأيضًا تطوير المعامل

أعلنت "أرامكو السعودية"، اليوم، استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل.

وقالت الشركة في بيان: إن الاستراتيجية تُركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال مشاريعها وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.

وأوضحت أنه بعد اعتماد استراتيجية المقاولات الجديدة، وقَع الاختيار على 8 شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.

ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافة إلى تركيب المرافق المطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة 6 أعوام مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى.

وبيّنت الشركة أنه جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية؛ مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.

وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحد أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى؛ على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.أرامكو أرامكو السعودية