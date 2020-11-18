أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا

Print
غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا
وسائل إعلام سورية: مقتل 3 عسكريين وجرح آخر وخسائر مادية

غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.

قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.الجيش الإسرائيلي القدس الإيراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

شبكة عيون الإخبارية