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ابن "جازان" يحصد المركز الثاني عالميًا .. في بطولة الناشئين للمنتخبات

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ابن "جازان" يحصد المركز الثاني عالميًا .. في بطولة الناشئين للمنتخبات ابن "جازان" يحصد المركز الثاني عالميًا .. في بطولة الناشئين للمنتخبات
إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات أبناء الوطن في المحافل الدولية

ابن

حقق بطل نادي اليرموك والمنتخب السعودي في بطولة العالم للناشئين تحت سن 17سنة تركي سعد اليامي والتي أُقيمت افتراضيًا بتنظيم من اتحاد البيرو لرفع الأثقال إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة إنجازات أبناء الوطن في المحافل الدولية وذلك بتحقيقه ثلاثة مراكز عالمية منها المركز الثاني في الخطف والمركز الثالث في النتر والثالث في المجموعة.

وبهذه المناسبة زف رئيس نادي اليرموك محمد عبدة بقال التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولرئيس الهيئة العامة للرياضة على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن واعدًا الجميع أن يستمر نادي اليرموك كما عرف عنه منجم للمواهب التي ترفع راية البلد في المحافل العالمية

يُذكر أن اللاعب اليامي سبق أن حقق المركز الأول خليجيًا في 2019 والمركز الأول على مستوى غرب آسيا في 2019 والمركز الثاني عربيًا 2020 والمركز السادس على مستوى آسيا 2020.

وكان قد شارك في البطولة 10رباعين سعوديين وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الجزائري عبدالمجيد بولحية عليهم للمشاركة في هذا المحفل العالمي وهم : جاسم الدوري، حسن المرزوق، جواد القيصوم، مجتبى صفوان من نادي الهدى، علي مجيد، مهدي آل إسماعيل من الترجي، نواف العيد، داوود الأحمد من الطرف، تركي اليامي من اليرموك، وحسين الدحيليب من الخويلدية.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن صرف مكافآت أبطال ⁧أخضر رفع الأثقال⁩ بما يقارب 500 ألف ريال نظير الإنجازات التي تحققت في البطولات الماضية والنوعية لأخضر الذهب وذلك استمرارًا لدعم الرشيدة والقيادة الرياضية للرياضة والرياضيين وفي تقدير للمنجزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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