نجلاء بدر بفستان جذاب في مهرجان الفضائيات العربية

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مصراوي Masrawy

كتبت - نور إبراهيم:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان أنيق باللون الأخضر الفاتح من مهرجان الفضائيات.

اختارت نجلاء فستاناً طويلا، بقصة ساق جريئة، ومزينا بقطعة من الإكسسوارات معدنية باللون السيلفر عند الرقبة وعند الوسط.

واختارت تصفيفة شعر ويفي منسدل بشكل عشوائي، مع مكياجا كاشمير غامق.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

