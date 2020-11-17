أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين

Print
"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين "بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين
تفعيلاً لدور المواطن في متابعة الرقابة على الخدمات البلدية

يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.

ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسيرة وإنجازات.. "الملك سلمان في 6 سنوات" بعيون أكاديميي جامعة شقراء

مسيرة وإنجازات.. "الملك سلمان في 6 سنوات" بعيون أكاديميي جامعة شقراء

ملعب ONTime - مصر في عيون أهل توجو

ملعب ONTime - مصر في عيون أهل توجو

صعوبات في التنفس وحرقة بالعيون..الألعاب النارية تخنق ملايين الهنود بالهواء السام

صعوبات في التنفس وحرقة بالعيون..الألعاب النارية تخنق ملايين الهنود بالهواء السام

صعوبات في التنفس وحرقة بالعيون..الألعاب النارية تخنق ملايين الهنود بالهواء السام

صعوبات في التنفس وحرقة بالعيون..الألعاب النارية تخنق ملايين الهنود بالهواء السام

شبكة عيون الإخبارية