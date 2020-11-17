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فتح القبول في كلية الاتصالات بجدة للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل

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فتح القبول في كلية الاتصالات بجدة للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل فتح القبول في كلية الاتصالات بجدة للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل
"العامودي" دعا الطلاب لمعرفة الشروط وتعبئة نموذج الالتحاق على البوابة الإلكترونية

فتح القبول في كلية الاتصالات بجدة للفصل التدريبي الثاني الأحد المقبل

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة الأحد القادم الموافق 7/4/1442هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1441/1442هـ عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بوابة القبول الموحد على الرابط ( Ugate.tvtc.gov.sa/AfrontGate/pag ) .

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعوديًّا، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقًا طبيًّا بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار فصل من أي جهة تعليمية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية.

ودعا عميد الكلية، المهندس فهد بن عبود العامودي، الطلاب للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية، وتحري الدقة في إدخال البيانات. وسيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين.. مشيراً إلى أنه تم تحديد آخر موعد لاستقبال الطلبات بتاريخ 16-4-1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية