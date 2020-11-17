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أمير الفوج الثاني يهنئ القيادة بذكرى البيعة السادسة: في عهدهم تحققت إنجازات عظيمة وتطور شامل

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أمير الفوج الثاني يهنئ القيادة بذكرى البيعة السادسة: في عهدهم تحققت إنجازات عظيمة وتطور شامل أمير الفوج الثاني يهنئ القيادة بذكرى البيعة السادسة: في عهدهم تحققت إنجازات عظيمة وتطور شامل
تحل علينا برصيد من المنجزات والأعمال العظيمة التي تجعلنا أكثر ثقة في المستقبل

أمير الفوج الثاني يهنئ القيادة بذكرى البيعة السادسة: في عهدهم تحققت إنجازات عظيمة وتطور شامل

رفع أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا: نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ‫ذكرى البيعة السادسة التي تحل علينا برصيد من المنجزات والأعمال العظيمة التي تجعلنا أكثر ثقة في المستقبل وبتميز بالأفعال وليس الأقوال واتسام بالصمت والإنجاز وواقع ملموس من فتح آفاق التنمية البشرية والتطوير والتمكين.

وأضاف بأن المملكة تشهد على ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله من إنجازات عظيمة وتطور شامل في شتى المجالات بما يحقق أهداف رؤية ٢٠٣٠ نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد وأبناء هذا الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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