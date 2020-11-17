"الداخلية": تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار في الأفلاج

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جارٍ استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهات الاختصاص

كشف مصادر أمنية هوية المتهم بارتكاب مخالفة تقطيع الأشجار بالأفلاج، وجارٍ استكمال إجراءات القبض عليه.

وأشار "سناب" وزارة الداخلية إلى ما تم تداوله عن قطع عدد كبير من الأشجار في أحد المواقع بمحافظة الأفلاج، لافتاً إلى أن إجراءات البحث أسفرت عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وأنه جارٍ استكمال إجراءات القبض عليه لإحالته إلى جهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم مباشرة الجهات الأمنية موقعاً، أظهرت مقاطع فيديو تعرضه لاحتطاب جائر، حيث اقتلعت فيه مناشير "ضعفاء نفوس" الأخضر واليابس، وذلك في أحد شعاب محافظة الأفلاج.

وتم تداول مقطع فيديو حول الحادثة على مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، والتي لاقت تنديداً واسعاً، الذي وصفه غالبيتهم بأنه سلوك عدواني ضد البيئة.

كما طالب المواطنون، رئيس رابطة الأفلاج الخضراء بالأفلاج محمد الحبشان، بضرورة افتتاح فرع ‫للقوات الخاصة للأمن البيئي في الأفلاج؛ لحماية الأشجار النادرة.