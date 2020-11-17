رئيس الحرس الملكي يهنئ القيادة بالذكرى السادسة للبيعة

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أكد أن المملكة لعبت دوراً قيادياً على الصعيدين الإقليمي والدولي

رفع رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال الفريق "المطيري": تحل هذه الذكرى الغالية علينا وهي ذكرى البيعة لنجدد الولاء والوفاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ونحن نعيش -ولله الحمد- بأمن وأمان ورخاء واستقرار على أرض هذا الوطن المعطاء، إنها مسيرة حافلة بالبناء والإنجازات بداية من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر، حيث شهدت المملكة نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية في وقت قياسي.

وأكد رئيس الحرس الملكي أن المملكة لعبت دوراً قيادياً على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن ترؤّس المملكة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام وقيادتها لأقوى اقتصادات العالم في ظل أزمة جائحة كورونا كان له دور محوري في مساعدة الدول والشعوب المنكوبة في العالم وتوحيد جهود الدول لمواجهة هذا الوباء، مؤكداً أن المملكة أثبتت قوتها وحكمة قادتها وترابط شعبها من خلال هذه الأزمة العالمية باحتوائها والمحافظة على شعبها والمقيمين على أرضها الطاهرة.

ووصف الفريق سهيل المطيري كلمة خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بأنها "خطاب مفصل للسياسة الداخلية والخارجية ليؤكد "أيده الله" أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية المملكة 2030، حيث تعتبر خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح. لقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل".

وأضاف: "يأتي حديث سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- واضحاً وشاملاً وبشفافية مطلقة فهو صانع الرؤية، حيث أكد أن المملكة استطاعت -وبفضل من الله- في فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها، وتسير بخطى ثابتة نحو بلوغ الريادة العالمية في مختلف المجالات، وإنها بدأت تقطف ثمار رؤية 2030 التي تحققت بفضل الله أولاً، ثم بالرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن. إنها رؤية قائد نهضت باقتصاد الوطن إلى عنان السماء، قفزات تنموية وإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية على مستوى العالم، كما أكد سمو سيدي نهج المملكة في محاربة الفساد، ليكشف بالأرقام التقدم الذي تعيشه بلادنا الغالية ونظرته الثاقبة لتوفير سبل العيش الكريمة للمواطن".

ودعا الفريق "المطيري" الله -سبحانه وتعالى- أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.