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بفستان منفوش..لقاء سويدان تتألق في مهرجان شرم الشيخ

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بفستان منفوش..لقاء سويدان تتألق في مهرجان شرم الشيخ بفستان منفوش..لقاء سويدان تتألق في مهرجان شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

12:24 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت لقاء سويدان بفستان منفوش في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو، كت وبدون أكمام، يتميز الفستان بأنه مزين بالتطريزات.

واعتمدت سويدان مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم.

واختارت لقاء أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وينطلق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم 16 نوفمبر إلي 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 11 عرضا مسرحيا، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.
لقاء سويدان

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