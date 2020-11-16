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وزارة الرياضة تكشف عن دعم الأندية .. الهلال في الصدارة

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الشباب حل ثانيًا والوحدة ثالثًا

وزارة الرياضة تكشف عن دعم الأندية .. الهلال في الصدارة

كشفت وزارة الرياضة اليوم الأرقام الخاصة باستراتيجية دعم الأندية، من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع لقاء تلفزيوني لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية.

واحتل الهلال المركز الأول في المبالغ المالية المصروفة للأندية خلال الموسم الماضي بإجمالي 96.6 مليون ريال، والشباب في المركز الثاني بـ92.1 مليون ريال، والوحدة في المركز الثالث بـ87.4 مليون ريال.

وتحصل الأهلي على 84.7 مليون، والفتح على 83.7 مليون، والاتحاد 82.7 مليون، والنصر 82 مليونًا.

وكان نادي أبها أقل الحاصلين على الدعم، حيث تحصل على 70 مليون ريال فقط.

يُذكر أن الدعم يتمثل في 50 مليون ريال كدعم مباشر لكل نادٍ، و15 مليون ريال على تطبيق معايير الحوكمة، ومليون ريال عن كل مباراة للفريق يتخطى حضور جماهيره 10 آلاف، ومليونين ونصف المليون للفعاليات المصاحبة للمباراة، ومليون ونصف المليون للتسويق وزيادة جماهيرية النادي، ومبلغ مخصص للنادي الذي يقوم بتفعيل الرياضات الأخرى.

وكانت جميع الأندية حصلت على 69 مليونًا تتمثل في دعم مباشر (50)، وتطبيق الحوكمة (15)، والفعاليات المصاحبة (2.5) والتسويق وزيادة الجماهيرية (1.5).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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