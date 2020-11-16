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مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق برنامج "بودكاست متمم" في موسمه الأول

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مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق برنامج "بودكاست متمم" في موسمه الأول مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق برنامج "بودكاست متمم" في موسمه الأول
تستضيف حلقاته عددًا من المسؤولين وصنّاع القرار من القطاعين المالي والاقتصادي

مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق برنامج

انطلق اليوم برنامج "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، وذلك ضمن جهوده المتواصلة للإثراء المعرفي في الجوانب المالية والاقتصادية.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتستضيف حلقاته عددًا من المسؤولين وصنّاع القرار والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشون من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تسليط الضوء على أهم المشروعات التي تُسهم في تنمية المملكة.

وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد استضافت مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيزبن متعب الرشيد، الذي تحدث خلالها عن إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنموذج الاقتصادي وأثره على الاستدامة المالية، ورحلة التحول الوطني وأهم القطاعات التي تستهدفها رؤية المملكة لتنمية الاقتصاد السعودي، والميزة التنافسية التي تمتلكها المملكة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

يُذكر أن البرنامج يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية، بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويُسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي، ولمشاهدة الحلقة الأولى من بودكاست متمم يمكن زيارة الرابط التالي:https://0i.is/b4lo .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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