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أول مقرب من "" يعلنها: يبدو أن "بايدن" هو الرئيس

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أول مقرب من "ترامب" يعلنها: يبدو أن "بايدن" هو الرئيس المنتخب أول مقرب من "" يعلنها: يبدو أن "بايدن" هو الرئيس
"أوبراين " قال إنه سيعمل مع إدارة جديدة برئاسة "جو" ونائبته "هاريس"

أول مقرب من

قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي دونالد للأمن القومي، اليوم الاثنين، إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده السياسي الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار الأخير فائزاً في الانتخابات الرئاسية وإن "من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن"، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، يصر ترامب على أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت "تزويرا" وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

وقال أوبراين أمام منتدى الأمن العالمي إنه يأمل في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس، مضيفاً: "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم".

وذكر: "إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

ولم يقدم ترامب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتاً له.

وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر.

وأوضح أوبراين أن بايدن مستعد فيما يبدو لتعيين فريق أمن قومي احترافي، وقال : الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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