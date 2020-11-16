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صابرين..بفستان ناعم في مهرجان الفضائيات

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صابرين..بفستان ناعم في مهرجان الفضائيات صابرين..بفستان ناعم في مهرجان الفضائيات

مصراوي Masrawy

11:26 م الإثنين 16 نوفمبر 2020

كتبت - شيماء مرسي

طلت الفنانة صابرين على الريد كاربت في مهرجان الفضائيات.

ارتدت صابرين فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

اعتمدت صابرين مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.
صابرين

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